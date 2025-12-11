Es tendencia:
¡El más caro de la historia! Moisés Caicedo tiene nuevo precio tras su año en el Chelsea

Moisés Caicedo tiene nuevo valor de mercado tras su gran temporada en el Chelsea y en la Selección de Ecuador.

Por Gustavo Dávila

¡El más caro de la historia! Moisés Caicedo tiene nuevo precio tras su año en el Chelsea Foto: Getty
¡El más caro de la historia! Moisés Caicedo tiene nuevo precio tras su año en el Chelsea Foto: Getty

Moisés Caicedo se consolidó este año como uno de los mejores volantes del mundo y ahora el ecuatoriano lo vio reflejado en su nuevo valor de mercado. El crack del Chelsea volvió a reafirmarse como el ecuatoriano más caro de la historia.

Según TransferMarkt, Moisés Caicedo ascendió hasta los 110 millones de euros. Este es el valor más alto que le ha dado la plataforma especializada en fichajes y valores de mercado.

No solo eso, si no que también es el valor más alto que ha tenido un ecuatoriano incluso más que William Pacho, Piero Hincapié, Gonzalo Plata entre otros en toda su carrera.

Claro que para el Chelsea, sus hinchas y los clubes interesados, Moisés Caicedo vale mucho más. Los ingleses pedirán al menos 200 millones de euros para dejar al ecuatoriano.

En su momento el Brighton lo vendió en 135 millones de dólares, siendo el fichaje más caro de la historia del Chelsea y de los más caros de la Premier League de Inglaterra.

Los equipos interesados en Moisés Caicedo

De momento, en Moisés Caicedo, hay dos equipos muy interesados como lo son Paris Saint Germain y Real Madrid. El cambio de agente del volante ecuatoriano también podría traer una postura diferente para estos dos clubes que están atentos al tricolor.

En resumen

  • Según TransferMarkt, el valor de mercado de Moisés Caicedo ascendió a 110 millones de euros.
  • Este es el valor más alto que la plataforma ha dado a un futbolista ecuatoriano en toda su historia.
  • El Chelsea podría pedir al menos 200 millones de euros para transferir al volante Moisés Caicedo.
