Patrik Mercado es el siguiente jugador que Independiente del Valle vendería al extranjero. El volante ecuatoriano tiene muchas chances de llegar a la Premier League, donde interesados no le faltan. Los más probable es que su fichaje se dé en enero.

El equipo que pica en la “punta” para quedarse con Patrik Mercado es Wolverhampton de la Premier League. El jugador ecuatoriano podría irse de Independiente del Valle dejando un beneficio económico que supere los 9 millones de euros.

Esta venta sería otra más para un Independiente del Valle, que en los últimos meses ha sumado más de 30 millones por transferir a jugadores juveniles que aún ni “debutan” en la primera de la LigaPro. El joven jugador también tuvo a varios interesados en Portugal.

Mercado fue la figura de Independiente del Valle en esta LigaPro, y en agosto el equipo del Valle tuvo que hacer un esfuerzo titánico para retenerlo y evitar que se marche a otro equipo. El motivo era que lo querían para pelear Copa Sudamericana y LigaPro, aunque solo ganaron la segunda.

Patrik Mercado dejará Independiente del Valle. (Foto: GettyImages)

La operación de Patrik Mercado al igual que la de otros jugadores ecuatorianos se está apurando para el mes de enero, porque el joven tricolor seguramente disputará el Mundial 2026 con la Selección de Ecuador, y eso ya cambiaría su precio para el siguiente mercado.

Las estadísticas de Patrik Mercado en esta temporada

En lo que va de temporada, Patrik Mercado ha jugado con Independiente del Valle un total 48 partidos. El volante marcó 7 goles y dio un total de 11 asistencias. Sumó en cancha más de 3.000 minutos, siendo de los jugadores más regulares del club.

Los equipos interesados en Patrik Mercado

El fichaje de Patrik Mercado ha entrado en la órbita de equipos como Wolverhampton y también Chelsea. Asimismo, los estuvieron buscando equipos como Braga y Benfica de Portugal. Todo parece dado para que se confirme su salida en enero.

