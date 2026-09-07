¡Última hora! Se terminó la novela y Gonzalo Plata jugará en este equipo en 2026

Gonzalo Plata definió en qué equipo jugará en este final de 2026. El delantero ecuatoriano viene pasando por muchos rumores.

Gonzalo Plata definió en qué equipo finalmente terminará este año 2026. El delantero ecuatoriano no llegó a un acuerdo para vincularse al Dynamo de Moscú por una lesión en su rodilla, y luego fue ofrecido a un equipo de Dubái y ahora se definió su futuro.

El delantero ecuatoriano publicó un comunicado y aclaró que volverá a jugar en Flamengo en este final de 2026. Plata reveló que no se moverá y que seguirá en Brasil jugando en este semestre.

“Hoy mi presente está nuevamente en Flamengo. Estoy enfocado, preparado y comprometido al 100% con la institución, con mis compañeros y con los objetivos que tenemos por delante“, escribió el jugador ecuatoriano en sus cuentas oficiales.

Por lo cual, ahora también se reveló que el ecuatoriano llegó a Brasil tranquilo en la mañana y ese será su destino para este semestre. El futbolista ecuatoriano tiene contrato con Flamengo y al no ser fichado por otro equipo se queda en Brasil.

Este comunicado de Gonzalo Plata también llega en medio de los rumores sobre el futuro del delantero ecuatoriano y sobre las polémicas que se han revelado en Brasil. El presidente salió a exponerlo directamente por su actividad en la “noche” en Rio.

Publicidad

El contrato de Gonzalo Plata en Flamengo

Gonzalo Plata tiene un contrato en Flamengo hasta la temporada 2029. El jugador ecuatoriano es uno de los futbolistas más talentosos en ataque en Brasil, sin embargo, son las polémicas y los problemas fuera de la cancha los que complican al ecuatoriano.

Encuesta¿Cómo le irá a Gonzalo Plata en este final en Flamengo? ¿Cómo le irá a Gonzalo Plata en este final en Flamengo? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: