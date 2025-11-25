Este martes 25 de noviembre de 2025 se reveló que un equipo muy grande de España estaría muy interesado en comprar a un equipo de la LigaPro para la siguiente temporada. El club a comprar actualmente está en la Serie B y también se mudaría de sede.

De acuerdo, a la revelación de Eduardo Erazo, Atlético Vinotinto sería el equipo que interesa a uno de los clubes más grandes de España. El club se encuentra en un trámite legal para ya no contar como filial de Vinotinto FC y así no tener que descender al Ascenso Nacional (tercera categoría).

Aunque no se reveló el equipo español que está interesado en el club de la Serie B, sí adelantó el comunicador, que sería uno “muy grande”. Por lo cual, surgen rumores en torno a equipos como Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y otros.

La compra no solo implicaría reformular todo el Atlético Vinotinto, sino que también se daría una mudanza de sede. Actualmente, dicho club hace de local en la altura de Quito, y según Eduardo Erazo, el plan sería moverlo a Guayaquil para que haga sede allá.

Para Atlético Vinotinto es clave que se logre “romper” su relación con Vinotinto FC y no cuente como filial, ya que solo en ese caso, se podría realizar la compra. Si no se aclara, el equipo terminará jugando en el Ascenso Nacional y con eso también se cambian las reglas de los descendidos.

Vinotinto del Ecuador ya perdió la categoría

Con su última derrota en la LigaPro, Vinotinto del Ecuador terminó perdiendo la categoría y fue el primer equipo descendido a la Serie B. El club también había llegado a primera por “comprar” un equipo, ya que compraron a Cuniburo que había sido campeón de la Serie B.

¿Qué grande de España podría comprar a un equipo de la LigaPro?

Son varias las opciones para comprar un equipo de Ecuador, si es un gigante de España. No obstante, por modelo de negocio y economía actual, equipos como Real Madrid o FC Barcelona se alejan de esa posibilidad. Toman fuerza nombres como Atlético de Madrid, pero aún no hay nada confirmado.

