Moisés Caicedo fue la gran estrella de Chelsea, nuevamente, contra el FC Barcelona. El jugador ecuatoriano ni dejó mover a los rivales y fue clave para la contundente goleada de 3 a 0 de su equipo. Esto también hizo que diferentes hinchas del Real Madrid en redes sociales dejen varios mensajes.

El nivel de Moisés Caicedo también llegó a los hinchas del Real Madrid, que obviamente estuvieron muy pendiente de la derrota de su máximo rival. Algunos hinchas en X escribieron mensajes como: “El centro del campo del Chelsea no tiene ningún sentido”. “Que pivote por el amor de Dios”. “Centro del campo de absoluto culto”, fueron algunos mensajes.

Otros hinchas también recordaron como algunos lo comparan con Tchouameni o Camavinga, cuando el ecuatoriano demostró estar a un nivel mucho más elevado que el de los dos madridistas. ‘Niño Moi’ está apenas en su primera temporada en la Champions League.

No es la primera vez que los hinchas de Real Madrid se “emocionan” con un ecuatoriano que la rompe ante el FC Barcelona. A inicios de esta Champions League, también quedaron muy impresionados con lo que hizo William Pacho cuando los enfrentó.

Comentarios de los hinchas para Moisés Caicedo. (Foto: Captura de Pantalla)

Antes de llegar a Chelsea, Moisés Caicedo también reveló que él preferiría jugar en Real madrid antes que en FC Barcelona. Esto ha sido “gasolina” para los hinchas “merengues”, ya que algunos piden su fichaje para las próximas temporadas.

Publicidad

Publicidad

“Siempre fue mi sueño jugar para el Real Madrid. Es el mejor equipo del mundo y uno sueña en grande. Ahora estoy haciendo las cosas muy bien y por qué no algún día jugar ahí y levantar una Champions con el Real Madrid, es algo que puede suceder y que me gustaría cumplirlo”, comentó en su momento Moisés Caicedo a Carrusel Deportivo.

ver también Jugará contra el Bayern Múnich en Champions League y Arteta dice esto de Hincapié: “Es un…”

Los números de Moisés Caicedo ante el FC Barcelona

Ante el FC Barcelona, Moisés Caicedo tuvo el 95% de eficacia en pases precisos, creó 2 oportunidades gol, ganó el 60% de los duelos terrestres y recibió 1 falta. El ecuatoriano también recuperó la pelota hasta en 10 ocasiones, no dejando mover a nadie en el FC Barcelona.

El contrato de Moisés Caicedo con Chelsea

Moisés Caicedo tiene un largo contrato con Chelsea hasta 2031, y el mismo se podría renovar en las próximas semanas. Por lo cual, es casi imposible que algún equipo pueda sacar al ecuatoriano de Chelsea, donde ahora es campeón del mundo y este año quiere pelear la Champions League y la Premier League.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Te gustaría que Moisés Caicedo fiche por el Real Madrid? ¿Te gustaría que Moisés Caicedo fiche por el Real Madrid? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: