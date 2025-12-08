Es tendencia:
Aunque el Milan ganó, Pervis Estupiñán se llevó este es durísimo golpe a su confianza

El jugador ecuatoriano no está disfrutando su etapa en AC Milan.

Por Jose Cedeño Mendoza

El duro golpe que recibió Pervis Estupìñán en AC Milan
El duro golpe que recibió Pervis Estupìñán en AC Milan

Pervis Estupiñán vive un momento muy delicado en AC Milan en esta temporada. El jugador ecuatoriano perdió la confianza total de su entrenador y ahora esto se demuestra de diferentes maneras. Aunque el equipo acaba de derrotar a Torino, el ecuatoriano se llevó este golpe a su confianza.

Ya hace varios partidos que Pervis Estupiñán perdió la titularidad en AC Milan, por errores defensivos. Aunque el ecuatoriano ha venido trabajando para recuperar su lugar en el once, esto parece cada vez más distante para el ex jugador de Brighton.

Debido a que, en el último partido contra Torino apenas entró a la cancha para los últimos 5 minutos. Y Allegri decidió darle la oportunidad, cuando el AC Milan ya estaba ganando y no necesitaba ir al ataque. Prefirió darle minutos de descanso a Bartesaghi.

Cuando Milan iba perdiendo 2 a 1, Pervis Estupiñán no era ni opción en el banco de suplentes. Al ecuatoriano le tocará seguir remando para volver a ganarse la confianza del DT. En esta temporada, AC Milan está muy cerca de pelear el campeonato.

Pervis Estupiñán jugó con varios suplentes en la Copa de Italia ante Lazio. (Foto: GettyImages)

Pervis Estupiñán no está teniendo los resultados que se esperaban con su movimiento a AC Milan. Es que el ecuatoriano comenzó la temporada con una lesión, una tarjeta roja y errores defensivos que mermaron la confianza de Allegri. Ahora parece ser suplente fijo.

Las estadísticas de Pervis Estupiñán en AC Milan

En lo que va de temporada con AC Milan, Pervis Estupiñán apenas ha podido jugar en 9 partidos. No ha marcado goles y solo ha dado 1 asistencia, números muy bajos para los que venía mostrando en la Premier League. Lleva en cancha poco más de 600 minutos.

¿Hasta cuándo tiene contrato Pervis Estupiñán con AC Milan?

Pervis Estupiñán firmó un contrato hasta 2030 y el ecuatoriano aún tiene para estar mucho más tiempo en Italia. Aunque si no logra recuperar su lugar a tiempo, puede que esta continuidad no termine siendo en AC Milan, sino en otro club.

Encuesta

¿Pervis Estupiñán recuperará la titularidad en AC Milan?

Ya votaron 0 personas

En síntesis:

  • Pervis Estupiñán perdió la titularidad en el AC Milan y solo jugó 5 minutos contra el Torino.
  • El jugador ecuatoriano Pervis Estupiñán solo ha disputado 9 partidos y tiene 1 asistencia en AC Milan esta temporada.
  • Pervis Estupiñán tiene contrato con el AC Milan hasta el año 2030.
