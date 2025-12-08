Felipe Caicedo aclara su futuro en Barcelona SC: “Si la directiva me llama…”

Felipe Caicedo llegó a Barcelona SC como el fichaje más importante de la temporada. Sin embargo, el delantero estuvo muy lejos de ser ese jugador gravitacional y que cambie todo en el año. Se lesionó gran parte del curso y eso terminó afectando al jugador.

No pudo estar en la cancha en varios partidos y varios meses, y aunque ahora está cerrando la temporada con minutos es una total incertidumbre si se queda o se va. El goleador fue el mismo encargado de aclarar qué pasa con su futuro para 2026:

“Estoy viviendo el día a día, no tengo ningún problema en sentarme con la directiva si me llama, y si no igualmente mi corazón es amarillo, siempre seré de Barcelona mi deseo es quedar campeón, si no es como jugador, será como dirigente“, comentó el goleador.

Con esto Felipe Caicedo deja abierta la puerta para una continuidad en Barcelona SC, pero también deja claro que volverá si no es como jugador, será como dirigente para sacar campeón al club. En este año de centenario se quedaron muy lejos de todos los títulos.

Felipe Caicedo espera una reunión con la directiva para seguir en Barcelona SC. (Foto: Imago)

Las próximas semanas serían claves para determinar si Felipe Caicedo, sigue o no en Barcelona SC. El delantero ecuatoriano ya había revelado que se quería marchar tras los malos rendimientos a mitad de año, pero en ese momento la directiva lo retuvo.

Los números de Felipe Caicedo en esta temporada

En lo que va de temporada con la camiseta de Barcelona SC, Felipe Caicedo ha jugado un total de 20 partidos, entre todas las competencias. Ha marcado 3 goles y no ha dado asistencias. El futbolista lleva en cancha poco más de 600 minutos, casi nada para lo que se ha jugado en el año.

En síntesis:

