Guayaquil City vs. Barcelona: Hinchas vuelven a pedir salidas de jugadores de César Farías

Barcelona SC logró ganar a Guayaquil City en Samanes pero los hinchas volvieron a quedar descontentos con algunos jugadores.

Por Gustavo Dávila

Barcelona devolvió la victoria a domicilio y ganó 2-1 a Guayaquil City en la Noche del City, sin embargo los hinchas no quedaron contentos. Otra vez algunos nombres fueron señalados por su rendimiento.

Johnny Quiñónez, Jean Montaño, William Vargas, Byron Castillo y Christian Solano otra vez fueron señalados por parte de los hinchas. Incluso en redes exigen sus salidas del equipo.

En el lado de los recién llegados, Sergio ‘Toto’ Núñez volvió a ser criticado por sus errores, sin embargo otros ponderaron su habilidad para asociarse y sus constantes llegadas al área.

Las críticas de la Noche Amarilla surtieron algo de efecto al parecer, ya que Christian Solano será cedido a otro equipo de LigaPro. A falta de unas semanas para el arranque del torneo, la plantilla no está cerrada.

Esta misma semana trascendió que Dixon Arroyo y Leonai Souza no entrarán en planes y si deciden no aceptar la propuesta de terminación de contratos, no jugarán este año.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Fabián Bustos llegó a Millonarios y pidió a un jugador de Barcelona

Damián Díaz anotó el gol de Guayaquil City.

En resumen

  • Barcelona SC venció 2-1 a Guayaquil City en el partido amistoso denominado la Noche del City.
  • El jugador Christian Solano será cedido a otro equipo de LigaPro tras las críticas recibidas.
  • La directiva busca rescindir los contratos de Dixon Arroyo y Leonai Souza para la temporada.
