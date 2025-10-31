Lo REVELÓ él mismo: Christian Cueva tiene nuevo equipo para el 2026

El rumor que viene sonando hace meses parece que se hará realidad en pocas semanas, Christian Cueva dejará Emelec para el 2026. Esta vez apuntan a que el propio volante peruano lo habría revelado.

El periodista Paulo Albarracín reveló que: “estuvo hablando con Christian Cueva y él mismo me dijo que estaba cerca de Sport Boys. El comunicador reveló que el volante peruano está buscando su salida de Emelec.

“Le deben más de cuatro meses de sueldo y está arreglando la desvinculación, yo pensé que era todo mentira pero ayer hablé con él y si está cerca de Boys”, amplió.

Solo en esta semana a Christian Cueva lo vincularon con Sport Boys y con Universitario de Perú, y meses anteriores lo sondearon Junior de Barranquilla de Colombia.

Christian Cueva – Selección de Perú.

El sueldo de Christian Cueva en Emelec

Christian Cueva habría firmado con Emelec un contrato que tenía un salario superior a los 15 mil dólares mensuales. Esto haría que el club ahora tenga una deuda millonaria con el jugador y se haga todo este tipo de especulaciones con el jugador.

Publicidad

Publicidad

ver también Fichajes top: El club que quiere juntar a Claudio Spinelli con Christian Cueva

Los números de Christian Cueva en Emelec

Con la camiseta de Emelec, Christian Cueva ya ha jugado un total de 13 partidos entre todas las competencias. El peruano ha marcado dos goles y ha dado 2 asistencias en un poco más de 700 minutos. Su contrato original es hasta mitad de la temporada 2026.

En resumen