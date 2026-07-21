Liga de Quito sigue en búsqueda de su nuevo entrenador y además de Gustavo Costas, hay tres candidatos más para el puesto.

Liga de Quito espera cerrar su nuevo entrenador para la siguiente semana, sin embargo las negociaciones avanzan y aún quedan cuatro nombres según la prensa local. Gustavo Costas es una de las alternativas pero dan a conocer tres técnicos más.

Reinaldo Rueda, Rubén Darío Insúa y el español Juan Ignacio Martínez completan la lista junto a Costas de los cuatro nombres que Liga analiza en su etapa final de decisión. Los dos primeros ya han estado en el fútbol ecuatoriano, aunque solo Insúa a nivel de clubes.

El nombre sorpresa es Juan Ignacio Martínez, DT español de trayectoria desconocida para el fútbol local y quién ha estado casi toda su carrera en el fútbol de su país. Sus experiencias internacionales están en Kuwait, China e Irán.

Ha dirigido a 17 clubes en su carrera, con solo el Levante UD renovándolo por más de una temporada, en el resto de equipos solo estuvo una temporada antes de salir.

Reinaldo Rueda tiene paso por la Selección de Ecuador mientras que Insúa en Ecuador dirigió a Barcelona, El Nacional, Liga de Portoviejo, Deportivo Quito entre otros.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano y Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos.

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Juan Ignacio Martínez – DT español.

En resumen