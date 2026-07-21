Sorpresa: Álex Arce podría darle una gran noticia a Liga de Quito

Álex Arce la rompe en Argentina y ahora podría dejarle un importante dinero al club ecuatoriano.

Álex Arce fue uno de los mejores jugadores de Liga de Quito en los últimos años, sin embargo, el delantero paraguayo se fue a mitad de 2025 dejando una herida en los hinchas. Ahora mismo, ese dolor en los aficionados podría curarse con algo de dinero.

En las últimas horas se reportó que Inter de Porto Alegre estaría muy interesado en hacer una oferta en el mercado de fichajes para contratar a Arce como su nuevo delantero. El paraguayo actualmente juega en Independiente Rivadavia y podría dar el salto a Brasil.

Liga de Quito recibiría dinero por Álex Arce

Resulta que cuando Liga de Quito lo dejó salir a Álex Arce a mitad de la temporada 2025, el club se quedó con el 20% del pase del delantero paraguayo. Por lo cual, si ahora lo venden en 3 millones de dólares, como se especula, el jugador le dejaría un ingreso a LDU.

Arce fue uno de los mejores jugadores de Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

El paraguayo estuvo también en el Mundial 2026, aunque estuvo lejos de ser protagonista con su país. Álex Arce ya viene sonando para llegar a Brasil desde hace varias temporadas, incluso desde que vestía los colores de Liga de Quito y lo buscaban diferentes clubes.

Los números de Álex Arce en Liga de Quito

Con la camiseta de Liga de Quito, entre todas las competencias, Álex Arce jugó un total de 65 partidos entre todas las competencias, marcando 42 goles y dando 8 asistencias. El delantero sumó grandes números en muy poco tiempo y se ganó el cariño de la hinchada.

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