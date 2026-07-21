La Federación Ecuatoriana de Fútbol definió fecha para presentar al nuevo técnico de la Selección de Ecuador

La FEF ya decidió en qué fecha debe llegar el nuevo DT, tras la salida de Beccacece.

La Selección de Ecuador sigue sin tener un nuevo técnico tras la salida de Sebastián Beccacece, sin embargo, desde la FEF ya están negociando con diferentes protagonistas. Por lo cual, ahora se informa de ya una fecha tentativa para conocer al nuevo DT de Ecuador.

De acuerdo a la información de German Gallardo, el nuevo DT de Ecuador sería anunciado, a más tardar, a mediados del mes de agosto. Este entrenador tendrá como primer objetivo los amistosos del mes de septiembre y luego ya pensar en Eliminatorias y Copa América.

Por otro lado, el comunicador también reveló el perfil de entrenador que ahora mismo está buscando la FEF. El nuevo DT de Ecuador tendrá que cumplir con estas características, según agregó Gallardo:

Experiencia internacional con algún éxito

Adaptabilidad táctica dependiendo de los contextos

Conocimiento del fútbol ecuatoriano

Identidad de juego reconocible y potenciar las características del jugador ecuatoriano

Beccacece se fue de Ecuador tras el Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

El próximo técnico que tendría la Selección de Ecuador podría salir de varios nombres que vienen sonando en las últimas horas. Sin embargo, no hay nada fijo aún y la FEF se sigue moviendo. El técnico que busca ‘La Tri’ también debe dar ese “salto de calidad” tan esperado.

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Los técnicos que suenan para Ecuador

De momento, para la Selección de Ecuador vienen sonando como posibles opciones:

Robert Moreno

Miguel Ángel Ramírez

Marcelo Gallardo

Paulo Bento

Reinaldo Rueda

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En síntesis: