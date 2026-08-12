Liga de Portoviejo envía contundente comunicado por polémica en Copa Ecuador ¿a Barcelona?

Liga de Portoviejo no se guardó nada y envió contundente comunicado a la FEF y Barcelona en medio de la polémica de Copa Ecuador.

La polémica entre Barcelona y Liga de Portoviejo sigue sumando nuevos capítulos, y es que ahora el club manabita envió un contundente comunicado que mete presión a la FEF así como tira abajo uno de los argumentos y esperanzas del cuadro ‘amarillo’ para no ser eliminados de Copa Ecuador.

“Hemos recibido con sorpresa la noticia de que se ha presentado una contrademanda por parte de Barcelona Sporting Club, argumentando una mala inclusión de nuestro jugador Abdalá Bucaram Pazmiño“, empieza Liga de Portoviejo con el tema.

“Nos asombra que se intente dilatar la resolución del caso con este recurso, especialmente cuando la propia FEF ya emitió el informe que certifica la legal inscripción de nuestro jugador”, complementaron.

Así mismo, cierran exhortando a la FEF una “pronta resolución”, la misma iba a llegar este martes sin embargo la nueva fecha podría llegar en los siguientes 15 días. Esto se da en medio de rumores de que la resolución terminaría solo en una multa económica.

El argumento principal de Liga de Portoviejo

Liga de Portoviejo reclamó que Erick Mendoza no estaba habilitado para jugar con Barcelona tras haber tenido minutos con Delfín SC en la misma segunda fase de Copa Ecuador.

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En resumen