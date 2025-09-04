Esta doble fecha FIFA de Eliminatorias también sería la última doble fecha FIFA de algunas figuras de la Selección de Ecuador. Son varios jugadores, los que se encaminan a jugar sus últimos partidos oficiales de clasificatorias, antes de llegar al mundial de 2026 por temas de edad y de ritmo futbolístico.

Uno de los nombres que estaría atravesando su última etapa en la Selección de Ecuador es Enner Valencia. El delantero cumplirá 36 años en noviembre y con esa edad jugará el mundial de 2026, pero se ve poco probable que con 37 sea llamado para las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2030.

Otro jugador de la Selección de Ecuador que también ya jugaría sus últimos partidos de Eliminatorias es Hernán Galíndez. El portero tiene 38 años y él sabe que está en el final de su carrera y que Huracán será su último equipo, como ha revelado. No estaría en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

Asimismo, un futbolista que también ya no volvería para otro ciclo de Eliminatorias es Xavier Arreaga. Aunque ahora no juega y solo es convocado por lo que aporta al grupo, la gran generación de defensores de ‘La Tri’ haría que ya pierda espacio para la clasificatoria al 2030.

Enner Valencia estaría jugando sus últimos partidos de Eliminatorias. (Foto: GettyImages)

De ahí que, el próximo partido ante Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas se encamine a ser un partido muy emotivo y de posibles despedidas para los jugadores y la hinchada. Se espera un estadio Monumental repleto.

¿Cuándo juega Ecuador vs Argentina por las Eliminatorias?

Ecuador enfrentaría a Argentina en el cierre de Eliminatorias el próximo martes 9 de septiembre de 2025. El partido comenzará desde las 18H00 (Ecuador). También podría ser el último partido de Lionel Messi con Argentina por las clasificatorias al Mundial, si finalmente viaja.

Enner Valencia es el máximo goleador de la historia de Ecuador

Con la Selección de Ecuador, Enner Valencia ha jugado un total de 98 encuentros entre amistosos y oficiales, el goleador es el máximo anotador de la historia de Ecuador con 46 tantos. El goleador estaría camino a jugar su último mundial con la Selección de Ecuador.

