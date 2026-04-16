No todo fue felicidad para Boca Juniors en la goleada ante Barcelona SC en la Copa Libertadores. El equipo argentino sufrió la delicada baja de su arquero titular, Agustín Marchesín. El arquero se perderá casi todo 2026 y es por eso que ahora Toti Pasman recomienda a Boca ir por Hernán Galíndez.

En Bolavip Toti Pasman declaró que la mejor opción para reforzar a Boca en el puesto de arquero es Hernán Galíndez. El portero viene siendo figura y capitán de Huracán. “Boca tiene que ir a comprar a Hernán Galíndez, pero ya en el día de hoy”, comentó el comunicador.

Son varios los pergaminos de Galíndez que avalan esta operación de mercado. “Es un arquero consagrado en Huracán, que va a atajar en el Mundial de Estados Unidos para Ecuador, y que tiene una historia de superación increíble, tras su descenso con Rosario Central”, también agregó Pasman en Bolavip.

Galíndez es un arquero ya veterano, pero que pasa su mejor momento en Huracán. El portero ecuatoriano cumplió 39 años en el pasado mes de marzo y el Mundial 2026 será lo último que jugará con la Selección de Ecuador, y dejará su participación internacional.

Galíndez tiene un largo contrato con Huracán, puesto que, al ser uno de los líderes del vestuario y capitán del equipo, el ‘Globo’ lo firmó hasta la temporada 2027. El arquero también se ha mostrado muy contento por su estadía en el club y se ve complicada una salida.

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Los números de Hernán Galíndez en esta temporada

En esta nueva temporada con Huracán, Hernán Galíndez ha tapado ya 12 partidos con el ‘Globo’, donde recibió un total de 10 goles, pero dejó su arco en 0 en otras 5 ocasiones. El experimentado golero llevó a Huracán a disputar los últimos torneos locales y perdió una final ante Platense.

El valor de mercado de Hernán Galíndez

Con una excelente temporada y un contrato hasta 2027, de acuerdo a Transfermarkt, el valor de mercado de Hernán Galíndez es de 325 mil euros. Boca no tendría que desembolsar una importante cantidad para ficharlo, pero la verdadera prueba sería la negociación.

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En síntesis:

Agustín Marchesín sufrió una lesión que le impedirá jugar casi todo el año 2026 .

sufrió una lesión que le impedirá jugar casi todo el año . Hernán Galíndez , capitán de Huracán, tiene contrato vigente con el club hasta la temporada 2027 .

, capitán de Huracán, tiene contrato vigente con el club hasta la temporada . El valor de mercado de Galíndez asciende a 325 mil euros según el portal Transfermarkt.