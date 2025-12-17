Su DT se quejó de él y el club que se quedaría con Kendry Páez

Kendry Páez recibió críticas directas del entrenador del Racing de Estrasburgo, y nuevamente hay rumores de un posible cambio de equipo para el volante ecuatoriano. Es el segundo malestar que genera el ‘tricolor’ en el equipo, aunque el primero fue por el tiempo de juego que le daban en Francia.

Chelsea analizaría regresarlo al primer equipo de los blues en enero si la situación no cambio, mientras tanto equipos como Watford, Brighton, y Borussia Dortmund los interesados en una cesión. La idea de Kendry Páez es seguir en Europa.

“Si los jugadores no siguen instrucciones, buscaremos otros. Debemos ser más exigentes. Hubo acciones desaprovechadas por no respetar posiciones. Es inaceptable y debe cambiar“, dijo Liam Rosenior en declaraciones que serían para Kendry Páez.

Para Kendry es vital llegar con rodaje pensando en la disputa del Mundial 2026 con la Selección de Ecuador y tendrá que ver las posibilidades de tener minutos en caso de que cambie de equipo.

Los números de Kendry Páez en esta temporada

En lo que va de temporada, Kendry Páez ha jugado con el Racing de Estrasburgo un total de 19 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano ha marcado solo 1 gol en poco más de 700 minutos en cancha. Ha sido más suplente que titular.

El contrato de Kendry Páez con Chelsea

Kendry Páez tiene con Chelsea un contrato hasta finales de la temporada 2033. El club de la Premier League confía en el ecuatoriano, por lo cual, no se descarta algún tipo de intervención ante esta falta de minutos. Racing de Estrasburgo pertenece al mismo grupo que es dueño de Chelsea.

