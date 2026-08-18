Independiente del Valle recibió nueva oferta por uno de sus titulares ¿otra millonaria venta?

Independiente del Valle acaba de vender a Darwin Guagua al Brentford, a Justin Lerma al Dortmund y tiene opciones de vender a Juan Riquelme Angulo, y ahora un extranjero titular también le podría dejar una fortuna al club ante el interés del exterior.
Racing de Avellaneda habría ofrecido 700 mil dólares por Mateo Carabajal, el defensor central argentino que es titular desde su llegada hace dos temporadas. En el club ha conseguido siete títulos, incluyendo dos internacionales, siendo un histórico del equipo.
Según el periodista Germán García Grova, la oferta habría sido rechazada por Independiente del Valle. Los campeones ecuatorianos no quieren vender a Carabajal en estos momentos.
La postura del jugador era estar abierto al traspaso ya que también quiere jugar en un grande de su país, sin embargo estaba a la espera de conocer la decisión del club.
No es la primera vez que un grande de Argentina oferta por Carabajal, ya el año pasado también sonó para Boca Juniors e Independiente de Avellaneda, sin trascender una oferta formal.
Los títulos que ganó Mateo Carabajal con Independiente del Valle
Independiente del Valle con Mateo Carabajal ha ganado dos Serie A, dos Supercopa Ecuador, una Copa Ecuador, una Sudamericana y una Recopa internacional.
Mateo Carabajal – Independiente del Valle
En resumen
- Independiente del Valle recibió una nueva oferta formal por uno de sus titulares en este mercado de pases de la temporada 2026.
- La propuesta económica perfila otra venta millonaria para la institución ‘negriazul’, ratificando su modelo como la principal vitrina de exportación del fútbol ecuatoriano.
- La posible salida del futbolista obliga a la directiva y al cuerpo técnico a planificar un ajuste en el plantel para no perder potencial en el frente competitivo.