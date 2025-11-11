A falta de pocas semanas para que se acabe el torneo ecuatoriano ya los clubes buscan refuerzos para el 2026. Este martes se conoció que Liga de Quito tenía arreglado a un defensor y ahora se metería Independiente del Valle y se lo quedaría.

Según rumores de la prensa de Quito, Bryan Bantaberry es uno de los apuntados de Independiente del Valle para reemplazar a Mateo Carabajal. El defensor argentino suena para Boca Juniors y Racing de Argentina y podrían venderlo.

Bantaberry estuvo en planes de Barcelona pero primero Liga de Quito lo convenció y le ofreció más, ahora sería Independiente quien ofrezca más para fichar al defensor uruguayo de Mushuc Runa.

Bantaberry tendría un precio de 100 mil dólares para dejarlo salir, cifra más que accesible para los tres equipos interesados. Bantaberry desmintió estar en negociaciones pero públicamente confesó su deseo de jugar en Liga.

La posición de defensor central es prioritario para los ‘albos’ tras el flojo nivel de Gianfranco Allala y la salida de Darío Aimar, Si Richard Mina o Ricardo Adé se lesionan, los ‘albos’ tenían que adaptar laterales.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

