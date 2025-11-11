Es tendencia:
Liga de Quito

Ricardo Adé recibió varias ofertas y revelan en dónde jugaría en el 2026

Ricardo Adé recibió varias ofertas para salir de Liga de Quito y ahora revelan dónde jugaría la siguiente temporada.

Por Gustavo Dávila

Ricardo Adé tiene ofertas para salir de Liga de Quito y revelan dónde jugaría Foto: Getty

Liga de Quito podría perder a uno de sus jugadores más importantes de los últimos años, y es que Ricardo Adé tiene varias ofertas del exterior. Lo quieren desde ligas más competitivas según rumores y este martes revelan detalles de su futuro.

Según Mundo Deportivo, Ricardo Adé está en negociaciones para renovar con Liga de Quito, y pese a rumores el defensa haitiano seguiría jugando con los ‘albos’ por una temporada más al menos.

Ricardo Adé sono para clubes de México y Brasil como el América y Fluminense, este por pedido de Luis Zubeldía, y con ofertas valoradas en más de 2 millones de dólares.

El club también podría renovar al jugador para blindarlo y que no se vaya como agente libre. Ricardo Adé llegó al fútbol ecuatoriano desde el 2021 defendiendo las camisetas de Mushuc Runa, Aucas y Liga de Quito, siendo campeón en estos dos últimos.

Ricardo Adé es uno de los cuatro titulares de Liga de Quito que podrían salir, sumado a Gabriel Villamil, Carlos Gruezo y Bryan Ramírez. Liga busca un central, un extremo, un volante y un delantero para el 2026.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

En resumen

  • Ricardo Adé estaría en negociaciones para renovar con Liga de Quito una temporada más.
  • El defensa haitiano fue buscado por clubes como América y Fluminense con ofertas de 2 millones de dólares.
  • Adé ha sido campeón con Aucas y Liga de Quito desde su llegada en 2021.
Gustavo Dávila
