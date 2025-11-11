Liga de Quito podría perder a uno de sus jugadores más importantes de los últimos años, y es que Ricardo Adé tiene varias ofertas del exterior. Lo quieren desde ligas más competitivas según rumores y este martes revelan detalles de su futuro.

Según Mundo Deportivo, Ricardo Adé está en negociaciones para renovar con Liga de Quito, y pese a rumores el defensa haitiano seguiría jugando con los ‘albos’ por una temporada más al menos.

Ricardo Adé sono para clubes de México y Brasil como el América y Fluminense, este por pedido de Luis Zubeldía, y con ofertas valoradas en más de 2 millones de dólares.

El club también podría renovar al jugador para blindarlo y que no se vaya como agente libre. Ricardo Adé llegó al fútbol ecuatoriano desde el 2021 defendiendo las camisetas de Mushuc Runa, Aucas y Liga de Quito, siendo campeón en estos dos últimos.

Ricardo Adé es uno de los cuatro titulares de Liga de Quito que podrían salir, sumado a Gabriel Villamil, Carlos Gruezo y Bryan Ramírez. Liga busca un central, un extremo, un volante y un delantero para el 2026.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

