Liga de Quito fichó a Janner Corozo por 1 millón de dólares y tras su mal año se conoce dónde jugará en el 2027.

Dentro del plantel de Liga de Quito, sin duda uno de los jugadores más cuestionados fue Janner Corozo. El extremo ecuatoriano fue intrascendente en ataque y ahora dan detalles de su futuro.

Según Stalin Cobeña, Janner Corozo se quedará en Liga de Quito luego de que haya sido ofrecido a varios clubes y ninguno quisiera ficharlo. El ‘tricolor’ en su momento tuvo ofertas de México, Perú y Brasil.

Su frustrado pase al exterior lo llevó luego de Barcelona a Liga de Quito por la suma de 1 millón de dólares, otro detalle que levantó muchas críticas contra la dirección deportiva del club.

Janner Corozo cierra el año con 5 goles y 5 asistencias en 39 partidos, a falta de tres por jugarse. El ex Barcelona tiene contrato vigente hasta el 2028, es decir dos temporadas más.

Janner Corozo repitió titularidad con Nunes y Álvarez, sin embargo su falta de definición, un mal que ya sufría en Barcelona, lo puso entre los peores fichajes del ‘albo’.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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