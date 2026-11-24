En Liga de Quito revelan supuestos problemas internos en la plantilla y revelan los dos jugadores que son protagonistas.

Parece que el mal momento de Liga de Quito se extiende hasta fuera de la cancha, y es que desde la prensa local revelan que en los ‘albos’ hay problemas internos, adelantando incluso los jugadores protagonistas.

El periodista Fernando Baird revela que en Liga de Quito hay desacuerdos internos por dos situaciones: la titularidad de Gonzalo Valle y el salario de Deyverson.

Según el comunicador, a muchos jugadores no les gustó que Gonzalo Valle haya sido ratificado como titular sin cumplir ni un partido de suplente tras su problema con la justicia.

El salario de Deyverson, extraoficialmente reportado en 75 mil dólares mensuales, también habría generado desacuerdo dentro de la plantilla. El brasileño lleva apenas 9 goles en el partido.

Ambos jugadores podrían dejar el equipo para la próxima temporada, Deyverson no será renovado mientras que Gonzalo Valle podría ser vendido al exterior ante recientes sondeos.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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Gonzalo Valle – Liga de Quito. Foto: Getty.

En resumen