Liga de Quito hará cambios en su plantilla y revelan el nuevo refuerzo que tendrán para la siguiente temporada.

Liga de Quito tuvo sin duda uno de sus peores años en las últimas temporadas en este 2026, y entre los varios cambios suena un fichaje que hizo que los hinchas celebren.

Según Óscar Portilla, Liga de Quito buscará un nuevo director deportivo para el 2027. El armado de la plantilla fue de lo más criticado este año y todos apuntan a la dirección actual.

Encargado de los fichajes está el español Miguel Sierra y también ‘Sacho’ Álvarez, el primero como jefe de scouting y el segundo como gerente deportivo. Álvarez fue uno de los más criticados por los hinchas, varios pidiendo su salida desde hace meses seguidos.

Entre los fichajes cuestionados están Janner Corozo, Alejandro Tobar, Deyverson y las renovaciones de jugadores que vienen en rendimientos decrecientes como Ricardo Adé o Gian Franco Allala.

La duda es si el nuevo director deportivo llegará pronto para cerrar renovaciones y decidir las salidas para el 2027. Jugadores de peso como Michael Estrada y Alexander Domínguez tienen que decidir su futuro, entre otros.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.Publicidad

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Santiago Álvarez – Gerente deportivo de Liga de Quito.

En resumen