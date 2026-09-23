Macará desmiente sanción de puntos en la LigaPro y así quedaría la tabla de posiciones

Las últimas horas de la LigaPro vienen siendo muy intrigantes para los aficionados, después de que se revelara que Manta había recibido un fallo a favor en su reclamo de los 3 puntos contra Macará. El club argumentó alineación indebida por Néstor Caicedo.

En redes sociales se reveló que el Comité Disciplinario había dado paso a favor de que Manta reciba esos puntos por mala alineación y sancionar a Macará. Sin embargo, ahora el club ambateño rompió el silencio con un comunicado contundente.

“Hasta este momento, el Club Deportivo Macará no ha sido notificado oficialmente con resolución alguna dentro de este procedimiento. En consecuencia, mientras no exista una notificación formal que permita conocer el contenido íntegro y los fundamentos de la decisión adoptada, cualquier información que anticipe un resultado definitivo carece, para nuestra institución, de confirmación oficial“, avisó el club.

Todos los equipos están muy atentos a lo que suceda en este caso, puesto que, en caso de que Manta reciba los 3 puntos, prende la pelea por el descenso y si Macará es sancionado, clubes como Liga y Barcelona SC también sonríen de cara a pelear por el cupo a Libertadores.

El comunicado oficial de Macará. (@Macara_Oficial)

La tabla de posiciones de la LigaPro

Por lo cual, si Macará aún no es sancionado y no se confirma un castigo en su contra, el club sigue estando en la segunda posición del primer hexagonal y es claro candidato a ganarse el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

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