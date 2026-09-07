Juan Riquelme Angulo se fue de Independiente del Valle y ahora desde el equipo ecuatoriano revelaron no quedar contentos con esta salida.

Juan Riquelme Angulo fue la gran bomba del mercado de fichajes para el fútbol ecuatoriano, después de que a última hora, el tricolor apareciera como nuevo fichaje del Sunderland. En la Premier League le tienen una gran fe para los siguientes años, pero esa salida no terminó de gustar en el mundo IDV.

Ahora desde Independiente del Valle le desearon suerte al jugador, pero comentaron que su salida, evidentemente afecta al proyecto para esta temporada. En el equipo ‘Rayado’ le venían dando minutos en los últimos partidos y se encaminaba para muy importante en estos 4 meses.

El dirigente de Independiente del Valle, Andrés Larriva comentó que: “Una salida inesperada. El club tenía una planificación, intención de que Juan Riquelme permanezca por lo menos hasta diciembre en el equipo. Ha venido demostrando su calidad”, comentó.

Pero también se enfatizó en que se le desea lo mejor al delantero ecuatoriano para este nuevo reto que vivirá en su carrera. “Desearle éxitos a Riqui. Su mente está muy enfocada. Que siga logrando muchas cosas en su camino“, sentenció el directivo La Red.

Independiente del Valle vendió a Juan Riquelme Angulo. (Foto: GettyImages)

En la Premier League, Juan Riquelme Angulo tendrá la gran oportunidad de destacar a nivel europeo y empezar a convertirse en ese delantero que tanto prometió para el fútbol ecuatoriano. Para muchos, es el delantero del futuro de Ecuador.

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Los millones que ganó IDV por Juan Riquelme Angulo

El delantero ecuatoriano se fue de Independiente del Valle dejándole al club un ingreso superior a los 5 millones de dólares. Además, IDV se guardó un porcentaje de una futura venta. El ecuatoriano firmó con el Sunderland un contrato hasta finales de 2031.

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