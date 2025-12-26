Javier Burrai encontró nuevo equipo para el 2026 ¿volverá a LigaPro?

Javier Burrai fue uno de los grandes rumores de mercado para la siguiente temporada en LigaPro. Dos clubes lo habrían llamado pero finalmente el arquero argentino decidió seguir lejos de Ecuador.

Sarmiento de Junín será el siguiente equipo de Burrai según información de la prensa de Argentina. De esta forma Burrai descartaría volver pese a que lo vincularon en Liga de Quito y Guayaquil City FC.

Burrai fue de los mejores porteros del fútbol ecuatoriano y uno de los mejores pagados, sin embargo Ariel Holan decidió su salida y fue rescindido para que pueda irse a Talleres de Córdoba.

Además del salario que superaba los 50 mil dólares, Burrai también le costó a Barcelona SC una terminación de contrato de cerca de 2 millones de dólares. Con los amarillos ganó la LigaPro 2020.

En el exterior también sonó como alternativa para el FCB Melgar y Universitario de Perú, aunque finalmente se quedará en su país. En Talleres jugó menos de diez partidos.

Las estadísticas de Javier Burrai en su última temporada de Barcelona SC

En la temporada 2024 con Barcelona SC, Javier Burrai jugó un total de 31 partidos entre todas las competencias, LigaPro y Copa Libertadores. El arquero recibió 37 goles y apenas pudo dejar su arco en 0 en otros 10 partidos.

