Ecuador lo ignora y Jeremy Arevalo decidió ya en qué selección quiere jugar

Un jugador que ha sido tendencia en las últimas semanas en Ecuador es Jeremy Arevalo. El extremo y delantero de Racing la rompe en España y los hinchas lo piden para la Selección de Ecuador, mientras tanto el jugador ya tomó la decisión.

El periodista Andrés Muñoz de Studio Fútbol dio a conocer que Jeremy Arevalo ha elegido la Selección de Ecuador y que está esperando el llamado de la ‘Tri’. El futbolista tiene nacionalidad española y también podría jugar tanto para la juvenil como para la mayor europea.

En Ecuador piden que lo convoquen y lo hagan debutar para ya asegurar su permanencia en la ‘Tri’, además de que podría ser la solución que necesita el combinado nacional para su falta de gol.

“Es un jugador joven que está realizando sus primeras herramientas, tendrá que sostenerlo en el tiempo. Ahí también llamo siempre a la prudencia, a la cautela, de tener calma, con tiempo, los procesos naturales, siempre se lo acompañará con una coherencia”, dijo Beccacece dejando entre líneas que aún no sería convocado.

Esta temporada, Jeremy Arevalo lleva 7 goles en 12 partidos de Segunda División de España, de igual forma fue convocado para la selección de Ecuador sub 20 donde jugó tres encuentros.

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador?

En el mes de noviembre, la Selección de Ecuador jugará contra Canadá el jueves 13 de noviembre. Mientras que, el 18 de noviembre de 2025 tendrá que enfrentar a Nueva Zelanda. Dos amistosos que pueden consolidar a ‘La Tri’ en el Bombo 2 del sorteo del mundial.

