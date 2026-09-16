Liga de Quito vs Palmeiras EN VIVO Y GRATIS por los cuartos de final de la Copa Libertadores

El minuto a minuto de los cuartos de final de la Copa Libertadores entre Liga de Quito y Palmeiras.

Liga de Quito recibe a Palmeiras después de perder 1 a 0 en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo ecuatoriano es el gran candidato a avanzar a la siguiente ronda, pero para eso necesita ganar este encuentro ante un viejo conocido.

Palmeiras ya amargó a Liga de Quito en la Copa Libertadores de 2025, cuando le remontó el partido 4 a 0, en una llave que había comenzado 3 a 0 a favor de los ecuatorianos. Ahora son los brasileños los que tienen la ventaja, pero se define en la altura.