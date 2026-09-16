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Liga de Quito vs Palmeiras EN VIVO Y GRATIS por los cuartos de final de la Copa Libertadores

El minuto a minuto de los cuartos de final de la Copa Libertadores entre Liga de Quito y Palmeiras.

El minuto a minuto de Liga de Quito contra Palmeiras en la Copa Libertadores.
© GettyImagesEl minuto a minuto de Liga de Quito contra Palmeiras en la Copa Libertadores.

Liga de Quito recibe a Palmeiras después de perder 1 a 0 en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo ecuatoriano es el gran candidato a avanzar a la siguiente ronda, pero para eso necesita ganar este encuentro ante un viejo conocido.

Palmeiras ya amargó a Liga de Quito en la Copa Libertadores de 2025, cuando le remontó el partido 4 a 0, en una llave que había comenzado 3 a 0 a favor de los ecuatorianos. Ahora son los brasileños los que tienen la ventaja, pero se define en la altura.

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¡BUENAS TARDES! LIGA DE QUITO VS PALMEIRAS EN VIVO

¡Buenas tardes! Bienvenidos la cobertura de Bolavip Global del minuto a minuto del partido entre Liga de Quito y Palmeiras.

Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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