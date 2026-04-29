El sorpresivo arquero que iría al Mundial con la Selección de Ecuador

Según reveló el propio Sebastián Beccacece, la Selección de Ecuador solo tiene tres convocados por definir para el Mundial 2026, uno de ellos sería el arquero. Desde Argentina revelaron una de las sorpresas que podría haber en la lista de porteros.

Según el periodista Nicolás Bozza, Javier Burrai está siendo seguido por el cuerpo técnico de Sebastián Beccacece para el Mundial 2026. Esto sería el segundo ciclo del ex arquero de Barcelona en la ‘Tri’.

Por ahora los dos arqueros fijos en las convocatorias son el titular Hernán Galíndez y el primer suplente Gonzalo Valle. Otros nombres como Moisés Ramírez y David Cabezas han sido tomado en cuenta pero no han presentado garantías.

Javier Burrai fue convocado por la Selección de Ecuador por primera vez por de camino a las Eliminatorias al Mundial 2026, sin embargo no fue finalmente mantenido en el proceso.

Javier Burrai es una de los arqueros con mayores atajadas de la liga argentina defendiendo el arco de Sarmiento. Este año sonó para volver a LigaPro con Independiente del Valle.

¿Cuándo debutará Ecuador en el Mundial 2026?

‘La Tri’ tendrá que jugar contra Costa de Marfil en el debut mundialista el próximo 14 de junio de 2026. Después, tendrá que jugar contra Curazao y Alemania en el final del grupo.

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Javier Burrai – Selección de Ecuador.

En resumen