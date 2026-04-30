Jhojan Julio no sigue en Querétaro y equipos de LigaPro podrían hacerle una oferta

Jhojan Julio tendrá que buscarse un nuevo equipo, después de que se confirmara que el jugador ecuatoriano ya no seguirá en Querétaro para este segundo semestre. El jugador ecuatoriano tiene contrato con Xolos que estaría analizando un nuevo préstamo.

Julio tendría varias opciones para regresar a Ecuador, pero ahora mismo son dos las grandes entidades, que se rumorean buscarían al jugador tricolor. Equipos como Barcelona SC o Liga de Quito son relacionados con el futuro inmediato del jugador.

Con Barcelona SC los rumores vienen sonando desde hace varios días, es más, en plena transmisión del partido ante Orense informaban que el jugador ecuatoriano entró en planes del club. Además, el ‘Ídolo’ iría al mercado para buscar un nuevo extremo.

Por otro lado, Liga de Quito siempre será el equipo “materno” de Jhojan Julio, puesto que, con este club dio sus primeros pasos en el fútbol. LDU tampoco pasa un gran momento y en el nuevo mercado de fichajes buscaría a un jugador como Jhojan.

Jhojan Julio dejó Querétaro y podría volver a Ecuador. (Foto: GettyImages)

Jhojan Julio dejó Liga de Quito en la temporada 2023, tras una gran temporada, donde fue uno de los mejores jugadores en ataque e incluso se volvió a ganar un lugar en la Selección de Ecuador. En México las cosas no han ido tan bien para el jugador y por eso el regreso a Ecuador es probable.

Publicidad

Los números de Jhojan Julio en esta temporada

En su paso por Querétaro, entre el apertura y el clausura, el jugador ecuatoriano jugó un total de 27 partidos entre ambos torneos. Marcó 3 goles y dio 2 asistencias. Sumó en cancha más de 1.400 minutos, pero no fue suficiente para que el club lo compre.

El valor de mercado de Jhojan Julio

Jhojan Julio tiene ahora mismo un valor de mercado de 1.2 millones de acuerdo a la información de Transfermarkt, por lo cual, su negociación no sería fácil. Tanto Barcelona SC como Liga de Quito, o cualquier equipo que lo quiera tiene que ir a negociar con Xolos.

Encuesta¿Si fueras Jhojan Julio qué equipo elegirías? ¿Si fueras Jhojan Julio qué equipo elegirías? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Jhojan Julio finalizó su etapa en Querétaro y debe buscar equipo para el segundo semestre.

finalizó su etapa en y debe buscar equipo para el segundo semestre. El club Xolos es dueño de su ficha, valorada actualmente en 1.2 millones de dólares.

es dueño de su ficha, valorada actualmente en de dólares. Barcelona SC y Liga de Quito aparecen como opciones para el regreso del extremo ecuatoriano.