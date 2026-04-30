El ‘Pipa’ Benedetto también se enojó con la hinchada de Barcelona SC en la Copa Libertadores

El ‘Pipa’ Benedetto fue uno de los protagonistas en el partido de Barcelona SC ante Universidad Católica. No obstante, no fue por su rendimiento dentro de la cancha, sino que el ‘Pipa’ también tuvo una gran pelea con sus compañeros y ahora revelan que también fue con la hinchada.

En redes sociales se viralizó un video de los aficionados de Barcelona SC reclamando por la actitud del equipo y por esta derrota. El ‘Ídolo’ perdió feo contra Católica y los hinchas no perdonaban a ningún jugador, que se iba al vestuario.

En la salida, el ‘Pipa’ se quedó escuchando a unos hinchas y en medio de los reclamos, el delantero argentino también respondió de manera desafiante, lo que hizo enojar más a los aficionados. Barcelona SC está prácticamente eliminado de la Copa Libertadores.

Benedetto fue uno de los pocos jugadores que pudo demostrar actitud e incluso le puso un pase muy bueno a Jandry Gómez para poner el primero, sin embargo, el extremo falló en el mano a mano. El ‘Pipa’ viendo siendo el goleador de BSC en esta temporada.

😠 El enojo de Darío Benedetto con hinchas



La derrota de #BarcelonaSC ante Universidad Católica y casi eliminación en #Libertadores generó un clima de tensión en el Monumental



Al término del partido, un grupo de hinchas reclamó a los jugadores, incluido el Pipa, quien no ocultó… pic.twitter.com/QYu8O2nYgx — Afición Central (@Aficion_Central) April 30, 2026

Barcelona SC está haciendo una Copa Libertadores para el olvido, después de hacer una fase previa donde sorprendió a todos venciendo a Argentinos Juniors y Botafogo sin ser favorito. Ahora necesita casi un “milagro” en la segunda vuelta para clasificar a octavos.

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Las estadísticas de Benedetto en esta temporada

En esta temporada con la camiseta de Barcelona SC, Darío Benedetto ha jugado un total de 1.062 minutos entre todas las competencias. Siendo uno de los más regulares del club. El ‘Pipa’ ha marcado ya 5 goles y solo ha dado 1 asistencia. Tiene contrato hasta finales de 2026.

La tabla de posiciones de Barcelona SC en la Copa Libertadores

Barcelona SC está casi eliminado de la Copa Libertadores, y en el próximo partido tendrá que jugar ante Boca Juniors. Parece muy complicado para el club entrar a la siguiente fase del torneo:

Club PJ V E D GF GC DG Pts Boca Juniors 3 2 0 1 5 2 3 6 U. Católica 3 2 0 1 5 4 1 6 Cruzeiro 3 2 0 1 3 2 1 6 Barcelona SC 3 0 0 3 1 6 -5 0

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En síntesis: