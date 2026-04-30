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El ‘Pipa’ Benedetto también se enojó con la hinchada de Barcelona SC en la Copa Libertadores

El 'Pipa' Benedetto se enojó con algunos hinchas de Barcelona SC, tras la durísima derrota del club ante Universidad Católica.

El enojo de Benedetto con los hinchas por el mal momento de Barcelona SC
© Imago/ Edit BVEl enojo de Benedetto con los hinchas por el mal momento de Barcelona SC

El ‘Pipa’ Benedetto fue uno de los protagonistas en el partido de Barcelona SC ante Universidad Católica. No obstante, no fue por su rendimiento dentro de la cancha, sino que el ‘Pipa’ también tuvo una gran pelea con sus compañeros y ahora revelan que también fue con la hinchada.

En redes sociales se viralizó un video de los aficionados de Barcelona SC reclamando por la actitud del equipo y por esta derrota. El ‘Ídolo’ perdió feo contra Católica y los hinchas no perdonaban a ningún jugador, que se iba al vestuario.

En la salida, el ‘Pipa’ se quedó escuchando a unos hinchas y en medio de los reclamos, el delantero argentino también respondió de manera desafiante, lo que hizo enojar más a los aficionados. Barcelona SC está prácticamente eliminado de la Copa Libertadores.

Benedetto fue uno de los pocos jugadores que pudo demostrar actitud e incluso le puso un pase muy bueno a Jandry Gómez para poner el primero, sin embargo, el extremo falló en el mano a mano. El ‘Pipa’ viendo siendo el goleador de BSC en esta temporada.

Barcelona SC está haciendo una Copa Libertadores para el olvido, después de hacer una fase previa donde sorprendió a todos venciendo a Argentinos Juniors y Botafogo sin ser favorito. Ahora necesita casi un “milagro” en la segunda vuelta para clasificar a octavos.

Las estadísticas de Benedetto en esta temporada

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En esta temporada con la camiseta de Barcelona SC, Darío Benedetto ha jugado un total de 1.062 minutos entre todas las competencias. Siendo uno de los más regulares del club. El ‘Pipa’ ha marcado ya 5 goles y solo ha dado 1 asistencia. Tiene contrato hasta finales de 2026.

La tabla de posiciones de Barcelona SC en la Copa Libertadores

Barcelona SC está casi eliminado de la Copa Libertadores, y en el próximo partido tendrá que jugar ante Boca Juniors. Parece muy complicado para el club entrar a la siguiente fase del torneo:

ClubPJVEDGFGCDGPts
Boca Juniors32015236
U. Católica32015416
Cruzeiro32013216
Barcelona SC300316-50

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En síntesis:

  • Darío Benedetto suma 5 goles y 1 asistencia en 1.062 minutos esta temporada.
  • Barcelona SC perdió ante Universidad Católica y quedó cerca de la eliminación en Libertadores.
  • El delantero argentino tiene contrato vigente con Barcelona SC hasta finales de 2026.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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