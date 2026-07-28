Era la joya de Ecuador, enfrentó al FC Barcelona y ahora Stiven Plaza tiene un nuevo equipo en Bolivia

Tras ser considerado como el delantero del futuro de Ecuador, ahora Stiven Plaza tiene un nuevo equipo donde jugar y es en Bolivia.

Stiven Plaza fue una de las grandes joyas del fútbol ecuatoriano, sin embargo, el delantero nunca pudo recuperarse de las graves lesiones que sufrió en su carrera y poco a poco se fue apagando. Tras estar en España y sumar minutos ante el FC Barcelona, ahora jugará en Bolivia.

Plaza nunca se pudo recuperar de las lesiones que lo vienen persiguiendo a lo largo de su carrera y en todo equipo que ha llegado ha perdido partidos por lesiones. Ahora de manera sorpresiva, el jugador ecuatoriano encuentra un nuevo equipo en Bolivia.

De acuerdo a la revelación de Ecuagol, Stiven Plaza ya es nuevo jugador del Real Potosí. En Bolivia volverá a probar suerte para nuevamente sentirse futbolista a sus ya 27 años. En momentos, incluso se ha especulado con una posible retirada prematura para el jugador.

El ecuatoriano estuvo el último semestre jugando en la segunda categoría de Rumania, donde después de mucho tiempo pudo sumar minutos y también goles de manera seguida. De ahí que, en Bolivia le abran las puertas para un nuevo reto al jugador.

Stiven Plaza también jugó en México. (Foto: Imago)

Plaza fue de las primeras “grandes joyas” que sacó Independiente del Valle y una también de aquellas ventas históricas del plantel. El ecuatoriano acabó siendo comprado por el Real Valladolid que en ese entonces era dirigido por Ronaldo. El astro brasileño viajó a Ecuador a cerrar su transferencia.

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El valor de mercado de Stiven Plaza actualmente

Al igual que su carrera, el valor de mercado de Stiven Plaza también ha ido en desplome. El delantero ecuatoriano llegó a costar cerca de 2 millones de dólares y ahora, tras años de no jugar y con muchas dolencias a cuesta, el delantero tiene un valor de mercado 75 mil dólares.

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