Jhon Jairo Sánchez sorprende a todos y regresaría a la LigaPro para jugar en este equipo

'JJ' Sánchez volverá a jugar en el fútbol ecuatoriano y ahora sería para enfrentar a un rival de Emelec.

Jhon Jairo Sánchez fue uno de los fichajes más importantes de Emelec hace 3 años, sin embargo, las cosas no salieron bien para el jugador y para el club, por lo cual, el futbolista se marchó. Ahora regresa a Ecuador y acabará siendo rival del ‘Bombillo’ en este semestre.

De acuerdo a la información de Fútbol Ecuador, Sánchez regresará a Ecuador para jugar con Orense. El jugador estuvo cedido en Paraguay, pero finalmente su destino vuelve a estar en la LigaPro y llega libre tras acordar su salida de Emelec, con el que aún tenía contrato.

Sánchez tenía contrato con Emelec hasta finales de la temporada, pero finalmente todas las partes parece que llegaron a un acuerdo para que se deslinde del club. El jugador de apenas 26 años fue uno de los talentos emergentes más importantes del país vistiendo los colores de IDV.

‘JJ’ Sánchez tuvo un paso muy deslucido por Emelec e incluso fue muy cuestionado por los hinchas que habitualmente le escribían a sus cuentas personales a reclamarle su nivel. Además, protagonizó otras grandes polémicas en el ‘Bombillo’.

Sánchez estuvo en Emelec desde 2023. (Foto: Imago)

Orense viene reforzando su plantilla con varios jugadores para este segundo semestre, pero aún le sigue faltando un nuevo DT. El club de Machala terminó su contrato con Hernán Torres, que llevaba meses en el cargo, y ahora está buscando un nuevo DT.

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Los números de Jhon Jairo Sánchez en Emelec

Con la camiseta de Emelec, Sánchez alcanzó a jugar un total de 68 partidos entre todas las competencias. Anotó 2 goles y dio 9 asistencias. No pudo ganar ningún campeonato y a mediados de 2025 se marchó a jugar cedido en el Guaraní de Paraguay.

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