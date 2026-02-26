Este jueves 26 de febrero de 2026 se juega el duelo de campeones entre Inter Miami e Independiente del Valle. En un partido que da por finalizada la pretemporada de ambos clubes y que no se pudo disputar hace 2 semanas por una lesión de Messi.

¿Qué canal pasa el partido de Inter Miami vs Independiente del Valle?

El partido entre Inter Miami vs Independiente del Valle en Puerto Rico se podrá ver por ESPN y también los planes de Disney+.

El encuentro comenzará desde las 19H00 de Ecuador y 21H00 de Argentina. El partido cuenta también con la novedad de que los aficionados agotaron las entradas, por lo cual, será el primer encuentro que el Inter Miami pueda jugar con estadio lleno en esta pretemporada.

Independiente del Valle, a diferencia de los otros rivales del Inter Miami en esta pretemporada, no hará de local en su país. El club ya jugó en Ecuador contra Barcelona SC, y ahora viaja a Puerto Rico e “invitó” a Independiente del Valle para este encuentro.

¿Jugará Messi vs Independiente del Valle?

Se espera que Lionel Messi juegue ante Independiente del Valle. El astro ya está recuperado su problema muscular, e incluso el pasado fin de semana acabó jugando un partido de la MLS, donde no le fue tan bien a Inter Miami. Seguramente, no terminará el encuentro.

