Puerto Rico fue el escenario de un partido histórico para el país cuando el Inter Miami de Lionel Messi enfrentó a Independiente del Valle en un amistoso internacional, y como era de esperarse los ojos estaban puestos sobre el astro argentino. En el post partido hubo una viral imagen del equipo de seguridad y el ex FC Barcelona.

Hubo un par de hinchas que no aguantaron la emoción de tener a Messi y saltaron a la cancha a abrazar al jugador, ante esto llegó la respuesta del equipo de seguridad. En su intento de separar al aficionado de Messi, terminaron derribando al argentino.

El aficionado no quería soltar a Messi ni siquiera con tres agentes de seguridad encima de él. Cuando lo soltó, Messi se levantó sin prestar mucha atención mientras el aficionado era sacado de la cancha por los escoltas.

Mucho trabajo tenía la seguridad del estadio ya que por lo menos tres aficionados saltaron a ver a Messi de cerca, corriendo por toda la cancha hacia el centro dónde estaba el argentino.

El partido terminó 2-1 a favor del campeón de la MLS justamente con gol de la victoria de Messi de penal y un tiro libre que estuvo cerca de ser el doblete de golazos.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Messi anotó el gol de la victoria de penal vs. Independiente del Valle. Foto: Getty

ver también Felipe Caicedo apareció en sorpresivo club de LigaPro ¿y Barcelona?

En resumen