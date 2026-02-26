Es tendencia:
logotipo del encabezado
Messi

VIDEO | ¡Cuidado con Leo! Hinchas invaden la cancha y la seguridad termina derribando a Messi

Un insólito momento se vivió entre el equipo de seguridad y Messi en el amistoso entre el Inter Miami e Independiente del Valle.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
VIDEO | ¡Cuidado con Leo! Hinchas invaden la cancha y la seguridad termina derribando a Messi Foto: Getty
VIDEO | ¡Cuidado con Leo! Hinchas invaden la cancha y la seguridad termina derribando a Messi Foto: Getty

Puerto Rico fue el escenario de un partido histórico para el país cuando el Inter Miami de Lionel Messi enfrentó a Independiente del Valle en un amistoso internacional, y como era de esperarse los ojos estaban puestos sobre el astro argentino. En el post partido hubo una viral imagen del equipo de seguridad y el ex FC Barcelona.

Hubo un par de hinchas que no aguantaron la emoción de tener a Messi y saltaron a la cancha a abrazar al jugador, ante esto llegó la respuesta del equipo de seguridad. En su intento de separar al aficionado de Messi, terminaron derribando al argentino.

El aficionado no quería soltar a Messi ni siquiera con tres agentes de seguridad encima de él. Cuando lo soltó, Messi se levantó sin prestar mucha atención mientras el aficionado era sacado de la cancha por los escoltas.

Mucho trabajo tenía la seguridad del estadio ya que por lo menos tres aficionados saltaron a ver a Messi de cerca, corriendo por toda la cancha hacia el centro dónde estaba el argentino.

El partido terminó 2-1 a favor del campeón de la MLS justamente con gol de la victoria de Messi de penal y un tiro libre que estuvo cerca de ser el doblete de golazos.

Tweet placeholder
Publicidad
Messi anotó el gol de la victoria de penal vs. Independiente del Valle. Foto: Getty

Messi anotó el gol de la victoria de penal vs. Independiente del Valle. Foto: Getty

Felipe Caicedo apareció en sorpresivo club de LigaPro ¿y Barcelona?

ver también

Felipe Caicedo apareció en sorpresivo club de LigaPro ¿y Barcelona?

En resumen

  • Inter Miami derrotó 2-1 a Independiente del Valle en un partido amistoso en Bayamón.
  • Lionel Messi marcó el gol de la victoria mediante un tiro penal en el segundo tiempo.
  • Varios aficionados invadieron el campo y uno de ellos derribó al astro argentino accidentalmente.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
Lee también
La nueva oportunidad que tiene Messi de amargar a Antetokounmpo
Lionel Messi

La nueva oportunidad que tiene Messi de amargar a Antetokounmpo

Inter Miami venció a IDV con gol de Messi
Fútbol de Ecuador

Inter Miami venció a IDV con gol de Messi

Inter Miami confirmó que Messi quiere jugar la Libertadores
MLS

Inter Miami confirmó que Messi quiere jugar la Libertadores

VIDEO | Gonzalo Plata tuvo un golazo en la Recopa Sudamericana, pero así definió
Fútbol de Ecuador

VIDEO | Gonzalo Plata tuvo un golazo en la Recopa Sudamericana, pero así definió

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo