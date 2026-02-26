Inter Miami continuará su gira de amistosos fuera de Estados Unidos, esta vez jugará contra Independiente del Valle en Puerto Rico. El partido fue vendido al máximo y habrá estadio lleno para ver al campeón ecuatoriano vs. campeón de la MLS.
Inter Miami
EN VIVO Y GRATIS Inter Miami vs. Independiente del Valle por amistoso internacional
Inter Miami continuará su gira de amistosos fuera de Estados Unidos, esta vez jugará contra Independiente del Valle en Puerto Rico. El partido fue vendido al máximo y habrá estadio lleno para ver al campeón ecuatoriano vs. campeón de la MLS.
Publicidad
¡Arranca la previa!
Independiente del Valle viajó para jugar amistoso contra Inter Miami y aquí arranca la previa.
Lee también
MLS
Inter Miami confirmó que Messi quiere jugar la Libertadores
Lionel Messi
Leo Messi y un mensaje que le apuntó a James Rodríguez
Lionel Messi
Messi y el gran error que cometió en su vida: “Me arrepiento”
Fútbol de Ecuador