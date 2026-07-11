Lo quiere toda Europa y Brujas tomó una contundente decisión con Joel Ordóñez

El central ecuatoriano le gusta a varios equipos y por ese interés, Brujas tomó una decisión para su futuro.

Joel Ordóñez gusta a muchos equipos en Europa, clubes como Marsella, Juventus o Tottenham, están cerca de su fichaje. Sin embargo, el central ecuatoriano todavía tiene un contrato largo con Brujas que ya decidió si finalmente lo vende o no.

Según las últimas informaciones, Brujas decidió que venderá a Joel Ordóñez en este mercado de fichajes. El central ecuatoriano se iría, pero la venta sería histórica. El club belga espera transferirlo por más de 40 o 50 millones en las siguientes semanas.

Ordóñez es uno de los mejores jugadores de Brujas en esta temporada y también es un central con gran proyección en el Mundial. El defensa incluso mostró un buen nivel en la Copa del Mundo que le sirvió para ser uno de los mejores jugadores de Ecuador.

No obstante, Brujas ya demostró ser un equipo muy complicado para negociar. El club belga no quiso vender al ecuatoriano en el mercado de verano de la temporada anterior, pese a que en ese momento el Marsella estaba muy cerca de ficharlo.

Joel Ordóñez destacó en el Mundial con Ecuador. (Foto: GettyImages)

Las próximas semanas son claves para que se decida el futuro de Joel Ordóñez. El central ecuatoriano está de vacaciones ahora tras la Copa del Mundo y está enfocado en regresar a Europa; para dar un gran salto final en su carrera a un equipo grande.

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El valor de mercado de Joel Ordóñez

Actualmente, Joel Ordóñez tiene un valor de mercado de 33 millones de euros. El central ecuatoriano ha venido creciendo en el último año y el tricolor ha demostrado estar a la altura. En el Mundial 2026 fue de lo más destacado en la defensa junto a William Pacho.

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