La Selección de Ecuador viene con un problema muy notorio desde hace varios años ya, la falta de un delantero que marque varios goles o que sea muy efectivo en el arco contrario. Ahora ante el mal momento de algunos goleadores, el nombre de Jordy Caicedo suena con fuerza.

El goleador de Huracán apostó por todo en este segundo semestre y por eso terminó dejando España para regresar a Sudamérica. Ante esto, el mismo jugador conversó con Diario Olé y le confesó que hizo el cambio pensando en la Copa del Mundo y le mandó un mensaje a Beccacece.

“Había un interés de otros clubes de Asia, que tenían un poderío económico mucho más alto. Y venir a una liga más competitiva, y sabiendo que hay un Mundial a la vuelta de la esquina, pensé más en eso que en lo económico“, comentó el delantero.

Con esto, Jordy Caicedo le revela a Beccacece que está muy pendiente del Mundial. El goleador vive un buen momento con los colores de Huracán y es uno de los goleadores del torneo argentino. Por lo cual, ya a Beccacece le piden su convocatoria.

Jordy Caicedo la pasa muy mal en Huracán. (Foto: @CAHuracan)

El delantero ecuatoriano tiene contrato en Huracán por toda esta temporada, pero lo que haga en este primer semestre es lo que decidirá si juega o no el Mundial 2026. La próxima convocatoria del mes de marzo será clave para el futuro del delantero.

Los números de Jordy Caicedo en esta temporada

En esta temporada, Jordy Caicedo con Huracán ha jugado un total de 6 partidos entre todas las competencias. El delantero ecuatoriano suma 4 goles en un total de 537′ minutos. El futbolista ecuatoriano solo no ha marcado en los últimos dos partidos con el ‘Globo’.

Los delanteros que convoca Beccacece

En las últimas fechas, Beccacece ha convocado a jugadores como Leonardo Campana, Jeremy Arévalo, Enner Valencia y Kevin Rodríguez. En la actualidad, varios de estos goleadores no vienen mostrando el nivel esperado ni teniendo minutos. Por eso se abre una ventana para Jordy Caicedo.

