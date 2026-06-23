José Mourinho quiere a Piero Hincapié en el Real Madrid, pero su fichaje depende de esto

Piero Hincapié viene sonando con fuerza para llegar a Real Madrid. Las últimas horas, el central ecuatoriano ha sumado más votos e incluso se habló de la posibilidad de que el equipo ‘Merengue’ haga una oferta. No obstante, hay dos motivos que pueden complicarlo.

Según la información de ESPN, el posible fichaje de Piero Hincapié por Real Madrid es del agrado de José Mourinho. El portugués lo ve con buenos ojos, por su polivalencia como central y lateral por la izquierda, sin embargo, depende exclusivamente de si los ‘Merengues’ pueden vender a un jugador.

Por otro lado, desde Inglaterra también coinciden con esta versión, pero agregan que Hincapié solo se movería si Arsenal autoriza su venta. Los ‘Gunners’ no tienen mucha voluntad de dejarlo ir, más aún después de hacer efectiva su compra en este Mundial.

La última palabra en este posible fichaje aún no está dicha y se espera que en las siguientes semanas haya más novedades. De momento, Piero Hincapié se ha mostrado contento por estar en Londres, donde en la última temporada ganó la Premier.

Piero Hincapié no está teniendo un gran Mundial con Ecuador. (Foto: GettyImages)

El precio de una posible venta de Piero Hincapié a Real Madrid también es un tema a debatir. Arsenal lo acaba de comprar por más de 50 millones y seguramente lo querrá vender por una cifra que le deje ganancias, y en Madrid no están acostumbrados a pagar estas cifras por defensas.

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El valor de mercado de Piero Hincapié

Ahora mismo, Piero Hincapié tiene un valor de mercado de 50 millones, según Transfermarkt. El ecuatoriano no pudo aumentar su cifra en este periodo de transferencia, pero se mantuvo ya en un valor que viene sumando desde su paso por Alemania.

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