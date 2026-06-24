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¿A un grande? Revelan que Kike Saverio fue ofrecido a equipos de la LigaPro

Kike Saverio ya no seguirá en Brasil y ahora confirman que la LigaPro aparece como un posible destino para él.

Equipos de LigaPro podían fichar a Kike Saverio
© Imago/ Edit BVEquipos de LigaPro podían fichar a Kike Saverio

Kike Saverio llegó a ser uno de los mejores más virales de Ecuador hace pocos años, cuando se revelaban imágenes de él entrenando en el FC Barcelona. Sin embargo, todo empezó a cambiar en su carrera y ahora está muy lejos de ese nivel.

De acuerdo a la revelación de Mr. OFFSIDER. Kike Saverio ha sido ofrecido a dos equipos de la LigaPro. El delantero ecuatoriano se metió en planes de clubes del fútbol ecuatoriano y ahora que es agente libre su fichaje sería mucho “más fácil” para cualquier equipo.

Hace pocos años, Kike Saverio sonó para Barcelona SC y también para Emelec, los equipos del Astillero le abrieron las puertas en ese momento, pero el fichaje nunca terminó de darse. Por lo cual, se fue a jugar en Brasil donde estaba en el Vitoria.

El mercado de fichajes en el fútbol ecuatoriano ya está abierto y los equipos pueden hacer fichajes en cualquier momento. Además, la LigaPro volverá a disputarse de manera oficial el siguiente fin de semana pensando en la segunda mitad del torneo.

Kike Saverio estuvo jugando en Grecia. (Foto: Imago)

Kike Saverio estuvo jugando en Grecia. (Foto: Imago)

Los equipos grandes del fútbol ecuatoriano como Emelec, Barcelona SC y Liga de Quito están muy activos en el mercado de fichajes buscando a diferentes jugadores. Los 3 clubes tienen diferentes objetivos y varios torneos a jugar en el segundo semestre.

Los números de Kike Saverio en esta temporada

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En esta temporada con Vitoria de Brasil, Kike Saverio jugó un total de 6 partidos donde apenas marcó 1 gol. Las escazas oportunidades y la irregularidad física le costó al jugador, tal y como le viene pasando en su carrera en los últimos años tras su salida del FC Barcelona.

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¿Kike Saverio debe llegar a la LigaPro?

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En síntesis:

  • El delantero Kike Saverio se encuentra como agente libre y fue ofrecido a dos equipos de la LigaPro.
  • Durante la última temporada, el futbolista ecuatoriano militó en el Vitória de Brasil, donde disputó seis partidos y anotó un gol.
  • La LigaPro de Ecuador reanudará su competencia oficial el próximo fin de semana para encarar la segunda etapa del torneo.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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