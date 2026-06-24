Mientras Ecuador cuesta 368 millones esto vale todo el equipo de Alemania en el Mundial 2026

La Selección de Alemania es una de las más caras del Mundial y ahora se enfrenta a la Selección de Ecuador.

La Selección de Ecuador se volverá a enfrentar a un equipo más caro que ellos en este Mundial 2026. ‘La Tri’ ya lo hizo contra Costa de Marfil en la primera fecha, pero ahora la diferencia contra la Selección de Alemania es abismal en comparativa con otros equipos.

La Selección de Ecuador llegó a este Mundial 2026 con un valor de mercado de 368.70 millones de euros. Uno de los precios más altos de su historia. El equipo nacional tiene a jugadores en la élite mundial y eso le permite alcanzar esta importante cifra.

¿Cuánto cuesta la Selección de Alemania?

Sin embargo, la Selección de Alemania es una de las más caras de todo el torneo. El equipo 4 veces campeón del mundo tiene un valor de mercado actualmente de 947 millones de euros. Solo hay 4 equipos más caros que los ‘Teutones’ y son: Portugal, España, Inglaterra y Francia.

Alemania es el quinto equipo más caro del Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

Tras los fracasos en 2018 y 2022, la Selección de Alemania llegó a este Mundial 2026 con una camada muy buena, liderada por la juventud de jugadores como Musiala, Wirtz y Havertz, y con toda la intención de volver a lugar muy protagonistas en esta Copa del Mundo.

El jugador más caro de Alemania vs el jugador más caro de Ecuador

El jugador más caro de la Selección de Alemania está compartido en dos jugadores Jamal Musiala y Florian Wirtz ambos jugadores tiene un valor de mercado de 100 millones. Mientras que el más caro de Ecuador es Moisés Caicedo, también con un valor de 100 millones.

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