Colombia será sancionada por FIFA tras la victoria a RD Congo en el Mundial 2026

¿Peligran los puntos en la mesa o es una multa millonaria? Conoce la inminente y dura sanción de la FIFA a Colombia tras ganarle a RD Congo.

No todo podía ser color de rosa… La Selección Colombia le ganó a República Democrática del Congo, clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026, pero… Ya se conoció el motivo por el cual será sancionada por la FIFA tras esta victoria importante.

En los papeles, iba a ser un partido muy luchado por la línea de cinco defensas y el despliegue fisíco del equipo africano. Dicho y hecho. El primer motivo que la ‘Tricolor’ le dio a FIFA para que la sancione se dio por detener un ataque de RD Congo.

Daniel Muñoz marcó el gol de la victoria al minuto 31 del segundo tiempo y ahora se tenía que luchar cada pelota como si fuera la última. Llegó la hora de sufrir en el tiempo de adición del segundo tiempo y justo en el cuarto minuto llegó la segunda acción por la cual la Selección Colombia será sancionada en el Mundial.

La sanción que FIFA le pondrá a Colombia tras el 1-0 a Congo en el Mundial 2026

Jefferson, Lerma fue amonestado vs. RD Congo. (Foto: Getty Images)

En la victoria 1-0 ante República Democrática del Congo, Colombia tuvo dos jugadores amonestados: Jhon Lucumí y Jefferson Lerma. Esto quiere decir que la FIFA, según el artículo 14 del Código Disciplinario, va a sancionar a la selección colombiana con una multa de 20.000 dólares por las dos tarjetas amarillas que recibió en el triunfo contra Congo. Este dinero se descuenta de los premios que la Federación Internacional de Fútbol Asociación le da a cada selección.

¿Cuándo es el próxmo partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

La selección que clasifique de primera en el Grupo K del Mundial 2026 se va a definir el próximo sábado 27 de junio a las 6:30 P.M. en el estadio Hard Rock, de Miami, cuando la Selección Colombia enfrente a Portugal. Con un empate, la ‘Tricolor’ asegura terminar primera.

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