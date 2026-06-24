¿Juega Enner Valencia? Las alineaciones de Ecuador vs Alemania por el grupo E del Mundial 2026

Estas son las alineaciones que sacarán Ecuador y Alemania al Mundial 2026. Enner Valencia es el nombre que más llama la atención para este partido.

Se juega el último partido del grupo E del Mundial 2026 y Ecuador con Alemania protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de este torneo. ‘La Tri’ llega obligada a una victoria, mientras que Alemania no quiere aflojar y busca mostrarse fuerte en toda la Copa.

En Ecuador hay pocas dudas, puesto que, se espera que Beccacece salga con un once muy similar a los que viene utilizando en los últimos encuentros. Aunque no hay gol en el equipo nacional, aún no se probaría un doble 9 para jugar en esta Copa del Mundo.

Por otro lado, Alemania también ya está en 16avos y por eso jugaría con varios suplentes. No obstante, ya su DT, Julian Nagelsmann, advirtió que no se verán grandes cambios sino solo la rotación necesaria. Esto no le pondría fácil el partido a Ecuador.

La alineación de Ecuador

Hernán Galíndez

Alan Franco

Joel Ordóñez

William Pacho

Piero Hincapié

John Yeboah

Moisés Caicedo

Pedro Vite

Pervis Estupiñán

Gonzalo Plata

Enner Valencia

La alineación de Alemania

Baumann

Joshua Kimmich

Antonio Rüdiger

Jonathan Tah

David Raum

Leon Goretzka

Aleksander Pavlovic

Jamie Leweling

Jamal Musiala

Maximilian Beier

Deniz Undav

La tabla de posiciones del grupo E del Mundial 2026

Previo a jugar la fecha 3 del Mundial 2026, así quedó la tabla de posiciones del grupo E:

País PJ V E D GF GC DG Pts Alemania 2 2 0 0 9 2 7 6 Costa de Marfil 2 1 0 1 2 2 0 3 Ecuador 2 0 1 1 0 1 -1 0 Curazao 2 0 1 1 1 -7 -6 0

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