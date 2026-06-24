¿Juega Enner Valencia? Las alineaciones de Ecuador vs Alemania por el grupo E del Mundial 2026

Se juega el último partido del grupo E del Mundial 2026 y Ecuador con Alemania protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de este torneo. ‘La Tri’ llega obligada a una victoria, mientras que Alemania no quiere aflojar y busca mostrarse fuerte en toda la Copa.
En Ecuador hay pocas dudas, puesto que, se espera que Beccacece salga con un once muy similar a los que viene utilizando en los últimos encuentros. Aunque no hay gol en el equipo nacional, aún no se probaría un doble 9 para jugar en esta Copa del Mundo.
Por otro lado, Alemania también ya está en 16avos y por eso jugaría con varios suplentes. No obstante, ya su DT, Julian Nagelsmann, advirtió que no se verán grandes cambios sino solo la rotación necesaria. Esto no le pondría fácil el partido a Ecuador.
La alineación de Ecuador
- Hernán Galíndez
- Alan Franco
- Joel Ordóñez
- William Pacho
- Piero Hincapié
- John Yeboah
- Moisés Caicedo
- Pedro Vite
- Pervis Estupiñán
- Gonzalo Plata
- Enner Valencia
La alineación de Alemania
- Baumann
- Joshua Kimmich
- Antonio Rüdiger
- Jonathan Tah
- David Raum
- Leon Goretzka
- Aleksander Pavlovic
- Jamie Leweling
- Jamal Musiala
- Maximilian Beier
- Deniz Undav
La tabla de posiciones del grupo E del Mundial 2026
Previo a jugar la fecha 3 del Mundial 2026, así quedó la tabla de posiciones del grupo E:
|País
|PJ
|V
|E
|D
|GF
|GC
|DG
|Pts
|Alemania
|2
|2
|0
|0
|9
|2
|7
|6
|Costa de Marfil
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|Ecuador
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|0
|Curazao
|2
|0
|1
|1
|1
|-7
|-6
|0
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