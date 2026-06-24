Última hora: Revelan quién sería el entrenador de Colombia luego del Mundial

La Selección Colombia empieza a definir quién será su entrenador luego del Mundial 2026, esto en medio de la alegría de la clasificación.

La Selección de Colombia sigue celebrando la victoria y celebración de la clasificación a los 16vos del final del Mundial 2026, mientras tanto dan detalles del futuro de Néstor Lorenzo.

Según el portal GOL Caracol, Néstor Lorenzo renovaría con la Selección Colombia por cuatro años más. Así el DT argentino estará hasta el 2030 con los ‘Cafeteros’.

Néstor Lorenzo llegó con dudas al Mundial 2026, incluso había rumores de que podría haber sido cesado del cargo antes del torneo, todo quedó atrás con la doble victoria en fase de grupos.

Actualmente Néstor Lorenzo cobra cerca de 2.4 millones de dólares como entrenador del equipo, y tras su buena Copa del Mundo podría recibir un aumento, de al menos 600 mil dólares más.

Desde Argentina siguen muy pendientes de la situación de Néstor Lorenzo ya que reportan que Boca Juniors lo tiene como candidato principal por decisión de Juan Román Riquelme.

Los números de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia

Néstor Lorenzo ha dirigido a la Selección Colombia en un total de 48 partidos, entre amistosos y oficiales. El estratega estará en su primer Mundial como entrenador, con un promedio de 30 victorias, 11 empates y 7 derrotas. Su contrato caduca oficialmente después del Mundial 2026.

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Néstor Lorenzo en el Colombia vs. RD Congo.

En resumen