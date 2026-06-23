Jugándose todo en el Mundial 2026: revelan una polémica foto de William Pacho y Moisés Caicedo

Los jugadores de la Selección de Ecuador no dejan de ser cuestionados en este Mundial. Ahora las “nuevas víctimas” son William Pacho y Moisés Caicedo. Se reveló una polémica foto de los dos referentes en los Estados Unidos y eso ya hizo que lluevan críticas.

Resulta que Moisés Caicedo y William Pacho se tomaron una foto en una popular de tienda de zapatos en Estados Unidos y eso hizo que se lleven nuevos cuestionamientos. Sobre todo por el momento que está viviendo la Selección de Ecuador.

La cuenta de Instagram 614sneaker acaba de subir la foto en la jornada de hoy, pero no se aclara si la misma fue tomado en esta jornada. No obstante, en redes sociales varios hinchas han criticado que estos dos referentes estén haciendo compras.

Ecuador, ahora mismo, está más cerca de quedar eliminado del Mundial 2026 que de clasificar a los 16avos del torneo. Además, los dos primeros partidos de estos dos jugadores, más aún Moisés Caicedo, no han sido los mejores y por eso también se lanzan las críticas.

Moisés Caicedo y Pacho son criticados por esta foto. (Captura de pantalla)

No es la primera foto de los jugadores de la Selección de Ecuador que son reveladas de compras en Estados Unidos. Poco después de perder contra Costa de Marfil también se viralizó una fotografía de varios jugadores yendo a comprar en otra tienda.

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¿Cuándo volverá a jugar Ecuador en el Mundial 2026?

La Selección de Ecuador volverá a jugar este jueves, 25 de junio de 2026, este puede ser el último encuentro que el equipo de todos dispute en la Copa del Mundo. Solo una victoria y otros resultados podrían hacerlo clasificar como mejor tercero.

Los comentarios contra Moisés Caicedo y William Pacho

Estos son algunos de los comentarios en redes sociales contra Moisés Caicedo y William Pacho:

Muy duras críticas a los jugadores. (Foto: Captura de pantalla)

Encuesta¿Está bien que los jugadores se vayan de compras? ¿Está bien que los jugadores se vayan de compras? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Moisés Caicedo y William Pacho recibieron críticas por una foto en una tienda estadounidense.

y William Pacho recibieron críticas por una foto en una tienda estadounidense. La cuenta 614sneaker publicó la fotografía de los futbolistas ecuatorianos en Instagram.

publicó la fotografía de los futbolistas ecuatorianos en Instagram. La Selección de Ecuador disputará su próximo partido el jueves 25 de junio de 2026.