Así quedaron los cruces de 16vos del Mundial tras la fecha 2

Se completó la fecha 2 del Mundial 2026 y por el momento hay cruces definidos de los 16vos de final del torneo.

Se completó la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 y los 16vos de final empiezan a tomar forma. A falta de una fecha, hay ya algunos cruces interesantes proyectados para la siguiente ronda.

Argentina, Alemania, Estados Unidos y México son las únicas cuatro selecciones que tienen asegurado el liderato además de estar ya clasificadas, a esta lista se suman Colombia, Francia y Noruega como las que ya duermen con el pase asegurado y tendrán que analizar si salen con todo a la tercera fecha o si les conviene ser segundos.

Así mismo, la tercera fecha definirá quiénes clasifican como mejores terceros, con hasta diez selecciones en estos momentos peleando los ocho cupos. Este vía de clasificación es nueva a partir de este Mundial, donde se aumentó a 48 participantes.

Los cruces de 16avos de final del Mundial 2026 hasta el momento:

Ocupando cada casillero tal como indica el reglamento de la Copa Mundial de la FIFA para esta edición 2026, así están hoy los enfrentamientos restando una fecha:

Alemania vs. Paraguay. Francia vs. Suecia. Corea del Sur vs. Suiza. Países Bajos vs. Marruecos. Portugal vs. Ghana. España vs. Austria. Estados Unidos vs. Argelia. Egipto vs. República Checa. Brasil vs. Japón. Costa de Marfil vs. Noruega. México vs. Escocia. Inglaterra vs. Cabo Verde. Argentina vs. Uruguay. Australia vs. Irán. Canadá vs. Bélgica. Colombia vs. Croacia.

Cómo se jugarán los 16avos de final del Mundial 2026:

La próxima ronda contará con 32 participantes, por lo que únicamente 16 equipos de los que comenzaron el torneo quedarán eliminados en primera instancia. Todos los primeros, todos los segundos y los ocho mejores terceros seguirán en carrera y avanzarán a dieciseisavos de final de esta Copa del Mundo.

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Selección Colombia cerró la fecha 2 con victoria vs. Congo – Foto: Getty.

En resumen