Julian Nagelsmann, DT de Alemania, manda una clara “amenaza” a la Selección de Ecuador

El DT de Alemania advierte a Ecuador y sorprende a todos los que esperaban cambios para el Mundial 2026.

La Selección de Alemania ya está clasificada para jugar los 16avos del Mundial 2026, sin embargo, muchos esperaban rotaciones y cambios en el once de los germanos para jugar contra Ecuador. Esto no será tan así, de acuerdo a la confirmación de su mismo DT.

Nagelsmann comentó en rueda de prensa que no se vendrán tantos cambios y eso casi que está descartado para jugar contra la Selección de Ecuador. El entrenador reveló que solo se harán aquellos cambios que se consideran necesarios.

“Hemos hablado mucho con los jugadores y con el cuerpo técnico acerca de las rotaciones. Debemos acomodarnos como equipo y apenas llevamos 2 juegos, no tiene mucho sentido cambiar. Haremos las rotaciones que sean necesarias“, comentó el entrenador en rueda de prensa.

Por lo cual, con esto se descarta las posibilidades de que se dé un duelo con una Alemania B para la Selección de Ecuador. Sí habrá cambios puntuales en posiciones puntuales del equipo, pero ahora se espera más un equipo mixto que uno titular.

Nagelsmann no haría grandes cambios ante Ecuador. (Foto: GettyImages)

Alemania ya tiene confirmado su primer puesto en este grupo y no lo perderá por nada del mundo, por lo cual, uno de los grandes favoritos a ganar la Copa vuelve a pasar esta fase después de 2 fracasos consecutivos. Los alemanes vienen mejorando su nivel en los últimos años.

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¿A qué hora juega Ecuador contra Alemania y qué canal pasa el partido?

La Selección de Ecuador jugará contra Alemania desde las 15H00 del jueves, 25 de junio de 2026. Este partido es la “final” que tendrá que jugar ‘La Tri’ para seguir con vida en este torneo y estos son los canales para ver el encuentro:

DGO y DSports

Teleamazonas

Disney+ Premium

Paramount+

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En síntesis:

El director técnico Julian Nagelsmann descartó realizar rotaciones masivas o alinear un equipo alternativo frente a Ecuador.

descartó realizar rotaciones masivas o alinear un equipo alternativo frente a Ecuador. La Selección de Alemania ya tiene asegurado el primer lugar de su grupo tras superar la primera fase en la que falló en los dos mundiales previos.

ya tiene asegurado el primer lugar de su grupo tras superar la primera fase en la que falló en los dos mundiales previos. El partido definitivo de la Selección de Ecuador contra Alemania se transmitirá este jueves 25 de junio de 2026 a las 15:00 por DSports, Teleamazonas, Disney+ y Paramount+.