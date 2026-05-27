Los millones que ha ganado Liga de Quito en esta Copa Libertadores

Liga de Quito sigue en racha en esta Copa Libertadores de América y además va sumando millones de dólares en premios.

Liga de Quito cerró con victoria la fase de grupos, ganó el primer lugar entre sus rivales y además sigue sumando millones de dólares en premios CONMEBOL. Liga de Quito solo en esta fase de grupos por premios de mérito deportivo suma 1 millón de dólares.

Por jugar la fase de grupos, Liga de Quito arrancó la Copa Libertadores con 3 milones de dólares. Liga consiguió 4 victorias en este grupo, lo que por mérito deportivo a razón de 300 mil dólares por partido, significa 1.2 millones de dólares adicionales.

Ahora, Liga clasificó a los 8vos de final, por lo que CONMEBOL pagará ahora 1.25 millones de dólares aficionales. Con esto no solo podrán bajar el pasivo, si no que también afrontarán fichajes.

Liga de Quito podría tener una segunda inyección económica, ya que por venta de jugadores como Gonzalo Valle, Gabriel Villamil y Michael Estrada, más los premios CONMEBOL, serían cerca de 7 millones de dólares lo que recibirán los clubes ecuatorianos.

Es el segundo año consecutivo que Liga de Quito queda primero en su grupo, el año pasado solo por clasificar de ronda hasta las semifinales, los ‘albos’ consiguieron 6 millones de dólares.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.

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Liga de Quito ganó el grupo a Mirassol, Always Ready y Lanús.

En resumen