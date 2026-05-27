La CONMEBOL podría acabar sancionando a Liga de Quito por la actitud de sus hinchas contra el DT de Always Ready.

Liga de Quito se llevó una victoria muy importante en la Copa Libertadores contra Always Ready y el club se acabó clasificando en primer lugar. El ‘Rey de Copas’ tuvo que sufrir hasta el final para llevarse el triunfo, y en la euforia del momento, varios hinchas dejaron una imagen lamentable.

En redes sociales se viralizó como los hinchas de Liga de Quito en la tribuna occidental se fueron contra el DT de Always Ready que estaba en un palco. Varios aficionados lo insultaron e incluso lo desafiaron a los golpes. Eso generó un importante tumulto en esta zona.

Ahora la CONMEBOL puede actuar de oficio por estas lamentables imágenes y al igual que ha pasado con otros clubes en esta Copa Libertadores recibir alguna sanción financiera. Además, el equipo estaría trabajando en identificar a estos “aficionados”.

A lo largo del video difundido en redes sociales no solo fueron los primeros hinchas los que increpaban al DT, sino que empezaron a llegar desde todas las gradas aledañas. El entrenador de Always Ready también estuvo en actitud desafiante agravando la situación.

La CONMEBOL podría poner diferentes sanciones si considera algún fallo de seguridad como establece su reglamento. El club es responsable por la seguridad de todo el estadio, por lo cual, se espera algún informe cuando la fecha de la Copa Libertadores termine.

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La tabla de posiciones del grupo de Liga de Quito en la Copa Libertadores

Después de la victoria ante Always Ready, Liga de Quito acabó en el primer lugar en la Copa Libertadores y ahora cerrará en la llave de octavos de final como local siendo un “gran ventaja”.

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Liga de Quito clasificó en primer lugar de su grupo en la Copa Libertadores .

clasificó en primer lugar de su grupo en la . La CONMEBOL podría sancionar financieramente al club por altercados entre hinchas y el DT rival.

podría sancionar financieramente al club por altercados entre hinchas y el DT rival. Liga de Quito cerrará su llave de octavos de final como local tras liderar su grupo.