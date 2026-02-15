Es tendencia:
Jugó en Liga de Quito y en la Selección de Ecuador y ahora sería refuerzo de Emelec

Emelec sigue sumando jugadores y ahora se llevaría a un ex Liga de Quito y un seleccionado de Ecuador para el 2026.

Por Gustavo Dávila

Emelec ficharía a un ex Liga de Quito y seleccionado de Ecuador Foto: Emelec
Vicente Sánchez y Emelec siguen buscando jugadores para el nuevo plantel 2026 y ahora están cerca de cerrar a un ex Liga de Quito y Selección de Ecuador sin costo alguno. Los azules están cerca de tener nuevo defensor central.

Según Nicolás Ayala, Stalin Valencia tiene todo encaminado para ser refuerzo de Emelec. El defensor central de 22 años llegará como jugador libre proveniente del Once Caldas de Emelec.

Stalin Valencia dejó el país rumbo al fútbol colombiano en el 2022 tras tres temporadas en Liga de Quito. Con los ‘albos’ debutó en el 2020 antes de irse a Once Caldas.

En el 2023, afianzado en Once Caldas fue convocado a la selección de Ecuador sub 20, ahora a sus 22 años regresará al país dónde seguramente tendrá minutos en la zaga central.

Es el segundo jugador que Emelec podría anunciar en estas horas tras Francisco Pizzini, delantero argentino que viene de Vélez Sarsfield de su país. Los azules vienen de dejar ir a Miller Bolaños.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón. En las siguientes horas se acordaría la llegada de dos jugadores argentinos como Ignacio Guerrico y Luca Klimowicz y se aclararía que pasa con Miller Bolaños.

Stalin Valencia – Selección de Ecuador.

En resumen

  • El defensa Stalin Valencia, de 22 años, tiene encaminado su fichaje por Emelec.
  • El jugador llegará como agente libre tras su paso por el club Once Caldas.
  • Emelec también negocia la incorporación del delantero argentino Francisco Pizzini, proveniente de Vélez Sarsfield.
Gustavo Dávila
