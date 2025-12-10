Es tendencia:
Barcelona SC

Últimos partidos: Los jugadores que pueden dejar Barcelona en diciembre

Barcelona SC podría tener varias salidas para el 2026 y por ahora son siete jugadores los que dejarían el equipo de Ismael Rescalvo.

Por Gustavo Dávila

Últimos partidos: Los jugadores que pueden dejar Barcelona en diciembre
Últimos partidos: Los jugadores que pueden dejar Barcelona en diciembre Foto: Getty

Barcelona SC empieza a pensar en su plantel de la siguiente temporada, sin embargo tras un año irregular muchos titulares piensan en salir mientras otros no entran en planes por Ismael Rescalvo y la siguiente directiva.

Según el periodista Sergio Basantes, Janner Corozo, Ignacio De Arruabarrena, y Octavio Rivero tienen ofertas en firme para dejar el equipo, ya tendrá que decidir el club si los vende. Serán al menos 7 millones de dólares lo que el club ganaría por estas ventas.

Aníbal Chalá, Brian Oyola, Leonai Souza y Christian Solano son los que están en duda por rendimiento. Será el cuerpo técnico quién define si serán renovados o si se irán en diciembre.

Sobre refuerzos, los hinchas piden un delantero de peso, un extrremo izquierdo, un volante creativo y un nuevo defensor central. Jugadores como Xavier Arreaga están dispuestos a salir.

Mucho dependerá de lo que pueda generar Barcelona en el 2026 vía Copa Libertadores. Los ‘toreros’ están terceros y necesitan clasificar directo para sumar 3 millones de dólares.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.

Enner Valencia puede cambiar de club justo antes del Mundial ¿le conviene a la Tri?

Enner Valencia puede cambiar de club justo antes del Mundial ¿le conviene a la Tri?

Octavio Rivero – Barcelona SC.

Octavio Rivero – Barcelona SC. Foto: Getty

En resumen

  • El Barcelona SC ganaría 7 millones de dólares por la venta de Janner Corozo, Ignacio De Arruabarrena y Octavio Rivero.
  • Aníbal Chalá, Brian Oyola, Leonai Souza y Christian Solano tienen su continuidad en duda por rendimiento.
  • El Barcelona SC necesita clasificar directo a Copa Libertadores para sumar 3 millones de dólares en 2026.

Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
